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جديد المحليات > “الزكاة والضريبة” تكشف متطلبات “الفاتورة الضريبية” المبسطة
17/03/2023   12:08 م

“الزكاة والضريبة” تكشف متطلبات “الفاتورة الضريبية” المبسطة

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استعرضت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مجموعة من العناصر اللازم توفرها في الفاتورة الضريبية المبسطة، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك.

وأوضحت الهيئة أن الفاتورة الضريبية المبسطة يجب أن تتضمن تاريخ إصدار الفاتورة واسم المتجر ورمز الاستجابة السريعة، على أن يكون عنوان الفاتورة (فاتورة ضريبية مبسطة) وذلك للفواتير بين منشأة ومستهلك.

وأضافت أن العناصر اللازم توافرها في هذه الفاتورة تشمل أيضاً؛ الرقم التسلسلي للفاتورة وعنوان المتجر ورقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة، وحقل ضريبة القيمة المضافة أو يكون إجمالي الفاتورة شاملاً مبلغ الضريبة، وإجمالي الفاتورة شاملاً مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

متطلبات الفاتورة الضريبية المبسطة

وفق “أخبار 24”.

“الزكاة والضريبة” تكشف متطلبات “الفاتورة الضريبية” المبسطة

جديد المحليات
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