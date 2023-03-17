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جديد المحليات > “السياحة”: لا تمديد للتأشيرة “السياحية”
17/03/2023   12:07 م

“السياحة”: لا تمديد للتأشيرة “السياحية”

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قطعت وزارة السياحة ما يتداول حول إمكانية تمديد فترة الإقامة الخاصة بالتأشيرات السياحية، دون الحاجة إلى مغادرة البلاد، والعودة لها مجدداً.

وأكدت الوزارة، في ردها على بعض الاستفسارات، عدم وجود إمكانية لتمديد فترة الإقامة الخاصة بالتأشيرات السياحية، معللةً ذلك بأنه يمكن الحصول على هذا النوع من التأشيرات، إذا كانت سارية المفعول “عند الوصول”.

وأوضحت، في حسابها على “تويتر”، أنه يمكن لحامل التأشيرة السياحية، زيارة كل المناطق، وأداء العمرة، ولا يمكن له أن يؤدي مناسك الحج. وفق “أخبار 24”.

وكانت المملكة قد فتحت المجال لدخول الزوار والسياح من خارج المملكة، وذلك في الربع الأخير من عام 2019، شريطة الحصول على تأشيرة دخول سارية لعام كامل، تُتيح لهم الإقامة داخل المملكة لمدة أقصاها 90 يوما متواصلة، والتي بدورها ستعمل على إيصال تاريخ المملكة وتراثها وعاداتها العربية الأصيلة لمختلف الثقافات والدول.

“السياحة”: لا تمديد للتأشيرة “السياحية”

جديد المحليات
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