نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > ضربة قوية.. فيفا يمنع الأهلي من التسجيل فترتين
17/03/2023   12:07 م

ضربة قوية.. فيفا يمنع الأهلي من التسجيل فترتين

+ = -
638

أعلن القانوني أحمد الشيخي، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عاقب النادي الأهلي بالمنع من التسجيل لفترتين.

وقال الشيخي عبر قناة “SSC TV”: “فيفا عاقب الأهلي رياضياً ومنعه من التسجيل لفترتين؛ بسبب الفترة المحمية، وتكرار المخالفات بقضايا متعددة من ضمنها قضية التونسي حمدي النقاز”.

وأضاف: “قرار اليوم جاء بسبب قضية لويس غرابان، الذي لم يدفع له الأهلي بسبب عدم قدرته على إتمام التحويل البنكي”.

وواصل “العقوبة التي صدرت ضد الأهلي هي نفس العقوبة التي صدرت ضد الهلال بقضية محمد كنو. منع الأهلي لفترتين هو عقوبة رياضية، ولا يلغى بالسداد، والحالة الوحيدة ليسجل النادي صفقاته هي أن يتقدم بطلب تدابير وقتية لمحكمة (كاس) وتقبله المحكمة”. وفق “أخبار 24”.

وكان لويس غرابان قد رحل عن صفوف الأهلي وأعلن فسخ تعاقده من طرف واحد بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.

يذكر أن الأهلي أبرم أكثر من صفقة لتدعيم صفوفه بداية من الموسم المقبل على غرار سميحان النابت وعبد الله عطيف.

ضربة قوية.. فيفا يمنع الأهلي من التسجيل فترتين

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885254677.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.