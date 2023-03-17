ضربة قوية.. فيفا يمنع الأهلي من التسجيل فترتين

أعلن القانوني أحمد الشيخي، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عاقب النادي الأهلي بالمنع من التسجيل لفترتين.
وقال الشيخي عبر قناة “SSC TV”: “فيفا عاقب الأهلي رياضياً ومنعه من التسجيل لفترتين؛ بسبب الفترة المحمية، وتكرار المخالفات بقضايا متعددة من ضمنها قضية التونسي حمدي النقاز”.
وأضاف: “قرار اليوم جاء بسبب قضية لويس غرابان، الذي لم يدفع له الأهلي بسبب عدم قدرته على إتمام التحويل البنكي”.
وواصل “العقوبة التي صدرت ضد الأهلي هي نفس العقوبة التي صدرت ضد الهلال بقضية محمد كنو. منع الأهلي لفترتين هو عقوبة رياضية، ولا يلغى بالسداد، والحالة الوحيدة ليسجل النادي صفقاته هي أن يتقدم بطلب تدابير وقتية لمحكمة (كاس) وتقبله المحكمة”. وفق “أخبار 24”.
وكان لويس غرابان قد رحل عن صفوف الأهلي وأعلن فسخ تعاقده من طرف واحد بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.
يذكر أن الأهلي أبرم أكثر من صفقة لتدعيم صفوفه بداية من الموسم المقبل على غرار سميحان النابت وعبد الله عطيف.
#برا_18 | أحمد الشيخي – المستشار القانوني للبرنامج:
النادي #الأهلي لم يلتزم بسداد رواتب ودفعات اللاعب لويس غرابان ،وأصدر الفيفا إيقاف على النادي لفترتين تسجيل، والنادي لن يستطيع تسجيل اللاعبين الجدد.
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#SSC pic.twitter.com/Mfd2JjswDN
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 16, 2023