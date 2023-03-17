“الخطيب” يزور المكتب الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية بالرياض

زار وزير السياحة أحمد الخطيب، أمس (الخميس)، المكتب الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية بالرياض، برفقة الأمين العام للمنظمة زُوراب بولوليكاشفيلي، ونائب وزير السياحة الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود.
وأشاد “الخطيب” بالدور الكبير الذي بدأ يلعبه المكتب الإقليمي للمنظمة في تنسيق السياسات والمبادرات بين الدول الأعضاء البالغ عددها 13 دولة في الإقليم، ودوره في تقديم الدعم اللازم للنهوض بالقطاع السياحي الذي يعد أحد القطاعات الحيوية على مستوى العالم.
ولفت إلى إسهام المكتب ومشاركته الفعالة في إنجاح مبادرة أفضل القرى السياحية لمنظمة السياحة العالمية، واختيار المملكة لحفل هذا العام الذي أقيم بالعلا كإحدى أفضل القرى السياحية عالميًّا. وفق “أخبار 24”.
وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المشترك بين الوزارة ومنظمة السياحة العالمية لتطوير قطاع السياحة، والإسهام في دفع النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز خلق فرص العمل، وتحقيق جودة حياة عالية في مجتمعات المنطقة عبر شراكة فاعلة تفضي إلى تحقيق الطموحات والتطلعات.