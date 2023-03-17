بعد أسبوع من انهياره.. “سيلكون فالي” يطلب إعلان إفلاسه بإشراف قضائي

تقدمت شركة “إس في بي فايننشال” المالكة سابقًا لـ”سيليكون فالي بنك”، بطلب لإعلان الإفلاس وإعادة تنظيم أعمالها تحت إشراف المحكمة، وذلك بعد أسبوع من إيقاف التداول على سهمها في البورصة.
وأوضحت الشركة، في بيان، أن طلب الخضوع للفصل 11 من قانون الإفلاس، لا يشمل صندوقي: “إس في كابيتال”، أو”إس في بي سيكيورتيز” والكيانات الشريكة العامة.
وأثار انهيار “سيلكون فالي” اضطرابات في السوق نتج عنها سقوط بنك كريدي سويس السويسري، والذي اضطر لاقتراض ما يصل إلى 54 مليار دولار من البنك المركزي السويسري لدعم السيولة واستعادة ثقة المستثمرين.
وذكرت مصادر وفقاً لـ”رويترز” أن عدداً من البنوك الكبرى تجري محادثات لإيداع مليارات الدولارات في بنك فيرست ريبابلك الأمريكي الذي تراجعت أسهمه 70% في جلسات التداول التسع الماضية.
ونوهت إلى أن عملية الإنقاذ تدعمها الجهات التنظيمية الأمريكية، حيث تتضمن الخطة إيداع 29 مليار دولار في فيرست ريبابلك؛ وهو ما ترتب عليه صعود سهمه نحو 10% في تعاملات اليوم؛ ليمحو الخسائر السابقة بعد تعليق التداول عليه عدة مرات خلال الجلسة.