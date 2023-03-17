انطلاق التصفيات النهائية للمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين لحفظ القرآن

تنطلق اليوم (الجمعة) التصفيات النهائية للمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الـ 24، بمشاركة 105 متسابقين ومتسابقات اكتمل وصولهم للعاصمة الرياض.
وذكرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أن المشاركين سيتنافسون في هذه المسابقة بستة فروع، وهي فرع القراءات بحفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد بالقراءات السبع المتواترة من طريقي الشاطبية والتيسير “رواية ودراية”، وحفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد وتفسير مفردات القرآن الكريم. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن فروع المسابقة تشمل حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد، وحفظ عشرين جزءاً متتالية مع حسن الأداء والتجويد، وحفظ عشرة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد، وحفظ خمسة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد، حيث يحصل الفائز والفائزة بالمركز الأول على 250 ألف ريال لكل منهما.
تنطلق اليوم التصفيات النهائية للمسابقة المحلية على جائزة #خادم_الحرمين_الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الـ ( 24 )، التي تُنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بمشاركة (105) متسابقين… https://t.co/YL3C8w2Sjo pic.twitter.com/dR1dPTHQi1
— وزارة الشؤون الإسلامية 🇸🇦 (@Saudi_Moia) March 17, 2023