بايرن أمام مانشستر سيتي.. مواجهات نارية في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي أقيمت اليوم الجمعة، عن مواجهات نارية وقوية للغاية.
وسيلعب حامل لقب البطولة ريال مدريد الإسباني ضد تشيلسي الإنجليزي، فيما سيواجه بايرن ميونيخ الألماني نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي.
ويواجه نابولي الإيطالي مواطنه ميلان، بينما سيلعب إنتر ميلان ضد بنفيكا البرتغالي.
كما أسفرت قرعة الدور نصف النهائي عن مواجهة الفائز من مباراة ريال مدريد وتشيلسي ضد الفائز من مباراة بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي. وفق “أخبار 24”.
فيما سيلعب الفائز من مباراة ميلان ونابولي ضد الفائز من مباراة إنتر وبنفيكا في نصف النهائي الآخر.
وتقام مباريات الذهاب في ربع النهائي يومي 11 و12 أبريل والإياب في يومي 18 و19 بالشهر ذاته.
فيما تقام مباراتا الذهاب في نصف النهائي يومي التاسع والعاشر من مايو والإياب يومي 16 و17 بالشهر ذاته.
قرعة ربع نهائي #دوري_أبطال_أوروبا
ريال مدريد × تشيلسي
بايرن ميونيخ × مانشستر سيتي
نابولي × ميلان
بنفيكا × إنتر ميلان pic.twitter.com/PJNGt3kQo1
— سبورت 24 (@sporty_24) March 17, 2023
قرعة نصف نهائي #دوري_أبطال_أوروبا
الفائز من مباراة ميلان × نابولي يواجه الفائز من مباراة إنتر × بنفيكا
الفائز من مباراة ريال مدريد × تشيلسي يواجه الفائز من مباراة مانشستر سيتي × بايرن ميونيخ pic.twitter.com/Nw07wSchFm
— سبورت 24 (@sporty_24) March 17, 2023