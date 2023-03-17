بريطانيا تطرح سبائك ذهبية عليها صورة الكعبة بمناسبة شهر رمضان

أعلنت دار سك العملة الملكية البريطانية إصدار سبائك ذهبية عليها صورة الكعبة المشرفة من وزن الـ20غرامًا، بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك.
وأشارت الدار إلى أن 3 من هذه السبائك، والتي يبلغ سعر الواحدة أكثر من 1119 جنيها استرلينيا، سيتم التبرع بها لصالح ضحايا الزلزال الذي ضــرب تركيا وسوريا مؤخرًا، خلال حملة لجمع التبرعات تشارك فيها الدار.
من جانبه، قال أحد مسؤولي الدار، أندرو ديكي، لصحيفة ذا ناشونال البريطانية، إنه بالاعتماد على أكثر من 1100 عام من الخبرة في سك النقود، طبقت الدار حرفية الخبراء لتقديم هذه السبائك التي تعد تمثيلًا جميلًا للكعبة المشرفة، أقدس مكان على وجه الأرض للمسلمين.
وتابع ديكي بأن السبيكة يمكن تقديمها كهدية خلال المناسبات الإسلامية في رمضان أو عيد الفطر، فهي تأتي مغلفة بطابع إسلامي، ومن الذهب الخالص.
ولفت ديكي إلى أن التبرع لضحايا الزلزال سيأتي بالتعاون مع منظمة الإغاثة الإسلامية، والتي سبق التعاون معها خلال 3 أحداث، وجمع ما يزيد عن 9 آلاف جنيه سترليني. وفق “أخبار 24”.
وأكد ممثل منظمة الإغاثة الإسلامية، عبد العظيم أحمد، أن التصميم جاء مطابقًا للواقع فكسوة الكعبة على السبيكة سوداء وبها زخارف ذهبية، كما أن مخطط المبنى لا لبس فيه، وصكت من الذهب وهو معدن يبقى لآلاف السنين.
وتعد دار سك العملة الملكية هي واحدة من أقدم المؤسسات في بريطانيا، وتمثل هذه السبائك الذهبية التاريخية التي تصور الكعبة اعترافًا واحتفالًا بالمجتمع المسلم المتنامي في بريطانيا.
Designed by Emma Noble and created in consultation with @MuslimWales, we are delighted to share a #gold minted #bullion bar depicting the Kaaba, considered by Muslims to be the most sacred site on Earth: https://t.co/rBRHyjO5zg pic.twitter.com/qRXulX20pg
— The Royal Mint (@RoyalMintUK) March 14, 2023