بمشاركة 100 لاعب ولاعبة.. انطلاق بطولة الشطرنج في الرياض

بمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة من مختلف الدول العربية، انطلقت اليوم (الجمعة) في بوليفارد رياض سيتي، بطولة الشطرنج، التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه، بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للشطرنج، ضمن فعاليات تقويم الرياض.
وتقام البطولة بحسب قوانين وأنظمة الاتحاد الدولي للشطرنج، وتعتمد النظام السويسري في اللعب، حيث يتنافس المشاركون عبر 9 جولات تقوم على نظام الشطرنج السريع – فيشر بوقت 15 دقيقة + 10 ثوان مع كل نقلة لكل اللاعبين واللاعبات.
وبدأت الجلسة الأولى عند الساعة الثانية ظهراً واستمرت لمدة ساعة، وبعدئذٍ توالت جلسات الجولات المتبقية، وسط إقبال لافت من اللاعبين الذين حضروا من الدول الخليجية والعربية كافة.
من جهته، يقول اللاعب السعودي “أحمد الثبيتي الذي بدأ تعلم الشطرنج قبل 13 سنة؛ في حديثه ” لـ”أخبار 24″، إن تجربة الابتعاث ساعدته كثيراً على إتقان اللعبة، وسمحت له أيضاً بالمشاركة مع أندية شطرنج في الخارج، معتبراً أن بطولة الشطرنج التي نظمتها هيئة الترفيه “تجربة مختلفة”.
وأشار إلى أن لاعبي الشطرنج السعوديين متأخرون مقارنةً بنظرائهم العرب، وذلك -بحسب رأيه- لأن رياضة الشطرنج لم تنتشر في السعودية إلا أخيراً، ويضيف: “ربما أفضل 40 لاعبًا في البطولة عرب وليسوا سعوديين، لكني أراهن على نجاح أبناء بلدي وسنحاول تحقيق النجاح غداً”.
تجدر الإشارة إلى أن هذه البطولة مُصنفة ضمن بطولات الاتحاد الدولي للعبة، وجرى رصد جوائز قيّمة للفائزين، إذ سيحصل الفائز بالمركز الأول على 300 ألف ريال، وصاحب المركز الثاني على 200 ألف ريال، في حين ينال صاحب المركز الثالث 100 ألف ريال.
بمشاركة 100 لاعب ولاعبة من 22 دولة عربية.. انطلاق #بطولة_الشطرنج♟️ في #الرياض#تقويم_الرياضhttps://t.co/e2wG4PlT68 pic.twitter.com/bybXhkiAhn
— أخبار 24 (@Akhbaar24) March 17, 2023