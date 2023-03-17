تنبيه متقدم من “الأرصاد” بأمطار رعدية وسيول وبرد بعدة مناطق حتى الغد

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً متقدماً عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة على عدة مناطق، مبيناً أنها ستشهد أمطاراً رعدية من متوسطة إلى غزيرة حتى يوم غد (السبت).
وشمل التنبيه مناطق: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجازان، ونجران، والباحة، وعسير، وتبوك، والقصيم، والمنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن الأمطار سيصاحبها نشاط في الرياح السطحية مع تساقط للبرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية.
وتوقع المركز في تقريره اليومي أن الفرصة ما تزال مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران وعسير والباحة وجازان، ومكة المكرمة والأحزاء الجنوبية من الرياض. وفق “أخبار 24”.