نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > تنبيه متقدم من “الأرصاد” بأمطار رعدية وسيول وبرد بعدة مناطق حتى الغد
17/03/2023   11:43 م

تنبيه متقدم من “الأرصاد” بأمطار رعدية وسيول وبرد بعدة مناطق حتى الغد

+ = -
807

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً متقدماً عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة على عدة مناطق، مبيناً أنها ستشهد أمطاراً رعدية من متوسطة إلى غزيرة حتى يوم غد (السبت).

وشمل التنبيه مناطق: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجازان، ونجران، والباحة، وعسير، وتبوك، والقصيم، والمنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن الأمطار سيصاحبها نشاط في الرياح السطحية مع تساقط للبرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية.

وتوقع المركز في تقريره اليومي أن الفرصة ما تزال مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران وعسير والباحة وجازان، ومكة المكرمة والأحزاء الجنوبية من الرياض. وفق “أخبار 24”.

تنبيه متقدم من “الأرصاد” بأمطار رعدية وسيول وبرد بعدة مناطق حتى الغد

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885254752.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.