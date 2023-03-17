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جديد المحليات > بـ 25 مليون شجرة.. مبيعات مهرجان زيتون الجوف الدولي ترتفع لنحو 3 ملايين ريال
17/03/2023   11:42 م

بـ 25 مليون شجرة.. مبيعات مهرجان زيتون الجوف الدولي ترتفع لنحو 3 ملايين ريال

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بلغت مبيعات المزارعين والمنتجين، المشاركين في مهرجان زيتون الجوف الدولي الـ 16، حوالَيْ 3 ملايين ريال خلال 9 أيام، حيث تنوعت ما بين الزيتون والزيت.

ويعرض 40 مزارعاً مختصًا في إنتاج الزيتون وزيت الزيتون منتجاتهم في المعرض الذي بدأ في 8 مارس الجاري ويستمر لمدة 10 أيام.

وقال أمين منطقة الجوف رئيس اللجنة العليا للمهرجان المهندس عاطف بن محمد الشرعان: إن المهرجان يتيح فرصاً متنوعة للمنتجين لزيادة المبيعات وعقد الشراكات وفتح أسواق جديدة.

ويعمل المهرجان على تطوير قطاع الزيتون في منطقة الجوف التي تحتضن 25 مليون شجرة زيتون، تنتج سنوياً 150 ألف طن من الزيتون و18 ألف طن من الزيت.

مهرجان الزيوت

مهرجان الزيوتمهرجان الزيوت

وفق “أخبار 24”.

بـ 25 مليون شجرة.. مبيعات مهرجان زيتون الجوف الدولي ترتفع لنحو 3 ملايين ريال

جديد المحليات
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