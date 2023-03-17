نيابةً عن ولي العهد.. وزير الداخلية يرعى ختام كأس العُلا للهجن بجوائز قياسية

نيابةً عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا، رعى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اليوم (الجمعة)، الحفل الختامي لكأس العلا للهجن.
وتوّج وزير الداخلية، الفائزين بشوطي كأس العلا للهجن، الذي نظمته الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالتعاون مع الاتحاد السعودي للهجن، حيث حققت هجن “مرغم” بقيادة المضمر حمد بن راشد بن غدير الكتبي كأس شوطي الزمول والحيل لمسافة 8 كيلومترات.
وشهد الأمير عبدالعزيز على هامش الحفل توقيع مذكرة تعاون بين الهيئة الملكية للعلا والاتحاد السعودي للهجن في المجالات المتعلقة بتطوير قطاع الهجن، حيث تطمح الهيئة لأن تصبح العلا وجهة عالمية رائدة للرياضات المختلفة.
وشهد السباق الذي انطلق يوم الثلاثاء الماضي، إقبالاً واسعاً من ملاك الإبل، بمشاركة 459 مطيّة من صفوة الصفوة، بقيمة سوقية تُقدر بـ1.3 مليار ريال، وشاركت في 16 شوطًا على مدار أربعة أيام. وفق “أخبار 24”.
وأكد المدير التنفيذي لقطاع الرياضة في الهيئة الملكية للعلا زياد السحيباني، في تصريحات صحفية سابقة، أن جوائز كأس العلا للهجن تمثّل أعلى الجوائز المالية في العالم للشوط الواحد، وبقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 80 مليون ريال، مؤكداً أن هذا يعكس حجم الاهتمام بهذه الرياضة العريقة التي تحظى بدعم مستمر من قبل القيادة الرشيدة والمنظومة الرياضية وفق رؤية 2030 التي لم تستثنِ أي عنصر من الرعاية والاهتمام ليكون عنصراً مساهمًا في التنمية الوطنية الشاملة.