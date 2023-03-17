كلف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، اليوم الجمعة إمام وخطيب جامع الرانوناء الكبير بالمدينة المنورة الدكتور محمد الحجيلي إماماً وخطيباً لمسجد قباء.
ويأتي التوجيه في إطار الاهتمام بالمساجد المهمة بما تحمله من عمق تاريخي ومكانة لاسيما مسجد قباء الذي يرتاده كثير من أهالي وزوار المدينة للصلاة فيه تطبيقاً للسنة النبوية، ورغبة في الأجر.
ويعمل “الحجيلي” حالياً أستاذ دكتور بكلية الحديث بالجامعة الإسلامية بالمدينة، وله العديد من المشاركات العلمية والدعوية داخليا وخارجيا، مع مشاركاته ببرامج الأمانة العامة للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة. وفق “أخبار 24”.
وللحجيلي العديد من البحوث والمؤلفات منها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ضوء السنة، نقد البخاري لظاهرة الغلو من تراجمه في الصحيح، وأسباب تكفير السيئات، وأسباب الوقاية من الأمراض والأوبئة وغيرها.