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جديد المحليات > عبدالمجيد عبدالله يطرب 25 ألف متفرج تحت أكبر قبة في العالم بجدة
17/03/2023   11:37 م

عبدالمجيد عبدالله يطرب 25 ألف متفرج تحت أكبر قبة في العالم بجدة

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عاش جمهور جدة ليلة استثنائية أمس؛ تفاعلاً مع الحفلة الاستثنائية التي أحياها الفنان عبد المجيد عبد الله على مسرح “جدة سوبر دوم”، وسط حضور كبير تجاوز 25 ألف شخص يعد الأكبر في جميع حفلات عروس البحر الأحمر.

وأطرب عبدالمجيد الحضور بباقة من روائعه القديمة مثل: “يا بعدهم”، و”إنسان أكثر”، و”ألف مرة”، و”عايش سعيد”، و”من بعد مزح ولعب”، ‫و “أبكي على ما جرالي”.

كما خطف الجمهور، الذي قدم من داخل وخارج المملكة، الأنظار في الوصلة الغنائية الثانية على مسرح أكبر قبة في العالم، من خلال تفاعله الكبير مع أغنية عبد المجيد “غزال ما ينصادي”، حيث ظل يرددها معه.

وأعلن عبد المجيد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عن إطلاق عطره الجديد باسم “أول حكايتنا” يوم 21 مارس القادم.

وأوضح في تصريح خاص لـ”أخبار 24″ أنه يتطلع في المستقبل القريب لإطلاق عطر مرتبط باسمه حتى يصبح علامة تجارية عالمية.

عبدالمجيد عبدالله يطرب 25 ألف متفرج تحت أكبر قبة في العالم بجدة

جديد المحليات
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