تحت شعار “بيئتك تعرفك”.. إطلاق مبادرة لتشجير محمية الملك خالد الملكية

نفذت القوات الخاصة للأمن البيئي، بالشراكة مع هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز الملكية، مبادرة تشجير محمية الملك خالد الملكية بالرياض، ضمن فعاليات أسبوع البيئة تحت شعار (بيئتك تعرفك).
تأتي المبادرة التي تستمر لعدة أيام في إطار تعزيز جوانب المسؤولية الاجتماعية للقوات لتبني القيم والسلوكيات الإيجابية في المحافظة على البيئة، وتشجيع العمل التطوعي من خلال غرس 5 آلاف شتلة، وإتاحة الفرص التطوعية وتحسين جودة الحياة.
يذكر أن القوات الخاصة للأمن البيئي، تشارك في العديد من الفعاليات والأنشطة، بالتعاون مع الجهات البيئية بمناسبة أسبوع البيئة، تشمل: المعارض، والمسيرات التعريفية، ومبادرات التشجير.
وفق “أخبار 24”.