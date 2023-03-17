بـ 879 مليون ريال.. الصندوق الثقافي يطلق برنامجاً لتمويل قطاع الأفلام

أعلن الصندوق الثقافي، إطلاق برنامج تمويل قطاع الأفلام، بميزانية 879 مليون ريال، وهو أحد مبادرات برنامج المحتوى الرقمي “IGNITE”، الذي يهدف إلى تعزيز المحتوى الرقمي بالمملكة.
يأتي ذلك خلال أعمال فعالية “Ignite the Scene” من تنظيم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالرياض.
ويستهدف البرنامج، الشركات المحلية والدولية العاملة في قطاع الأفلام السعودي، ويسعى إلى تحفيز نمو قطاع الأفلام بشكلٍ مستدام، وتمكين القطاع الخاص من خلال حزم تمويلية لدعم المحتوى المحلي وتعزيز إنتاج الأفلام في المملكة. وفق “أخبار 24”.
وأشار الرئيس التنفيذي للصندوق الثقافي محمد بن دايل، إلى تفعيل البرنامج لمسارين تمويليين وهما: “الإقراض”، و”الاستثمار”، حيث تم إطلاق مسار “الإقراض” خلال الفعالية، وتوقيع عددٍ من الاتفاقيات مع مؤسسات مالية شريكة للصندوق الثقافي.