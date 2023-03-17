الاتفاق يختتم تحضيراته لمواجهة الهلال.. ويُغادر للرياض

اختتم فريق الاتفاق، عصر اليوم (الجمعة)، على الملعب الرديف بالنادي؛ تحضيراته لمواجهة نظيره الهلال ضمن منافسات الجولة الـ 21 لدوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2022/23.
وكان التدريب الذي قاده المدرب الإسباني أنطونيو كازولا قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين السرعات، ثم تدريب المربعات عبر مجموعتين للاستحواذ على الكرة.
وعلى صعيد متصل، غادرت القائمة المختارة بعد التدريب من مطار الملك فهد بالدمام متوجهة إلى الرياض، حيث ستقيم المعسكر في أحد فنادق الرياض حتى موعد مباراة فارس الدهناء مع مضيفه الهلال عند الساعة الـ 8:30 مساء (السبت)، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز . وفق “أخبار 24”.