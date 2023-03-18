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جديد المحليات > بالفيديو.. “العُلا” ضمن أفضل “30 قرية” سياحية
18/03/2023   9:46 ص

بالفيديو.. “العُلا” ضمن أفضل “30 قرية” سياحية

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تُوجت البارحة، “العُلا”، ضمن أفضل 30 قرية سياحية، خلال استضافتها حفل منظمة السياحة العالمية لأفضل القرى السياحية عالمياً، لعام 2022.

وأبدى وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود في كلمته خلال الحفل، فخره واعتزازه بأن تكون العلا من بين الفائزين بجوائز هذا العام، متطلعاً إلى مواصلة زيادة الوعي بالدور التحويلي للسياحة.

وشهد الحفل تسليط الضوء على دور السياحة في التنمية الريفية؛ إذ أكد الأمين العام للمنظمة زراب بولوليكاشفيلي، أن مقاصد الحفل شملت إيجاد فرص عمل ودعم الأعمال التجارية، والحفاظ على التراث المحلي. وفق “أخبار 24”.

من جانبه، عبّر وزير السياحة أحمد الخطيب، عن فخره بتتويج العُلا ضمن أفضل 30 قرية سياحية، وذلك خلال استضافتها لحفل منظمة السياحة العالمية لأفضل القرى السياحية عالمياً لعام 2022م.

بالفيديو.. “العُلا” ضمن أفضل “30 قرية” سياحية

جديد المحليات
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