“سكني”: اتفقنا مع “ممولين” على زيادة الخيارات “السكنية”

كشف برنامج “سكني” التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن الاتفاق مع العديد من الممولين لخدمة المُستفيدين وإتاحة عدة خيارات سكنية أمامهم.
ونوه البرنامج إلى أنه يمكن للمُستفيد من الدعم السكني التفاوض مع جميع الممولين واختيار الممول المناسب له بحسب العروض المُقدمة من قِبلهم.
وأشار إلى أنه يتم الإعلان عن مخططات الأراضي الجديدة قبل إدراجها في الموقع، وفي حال أصبحت متاحة يمكن الحجز في المُخطط المناسب للمُستفيد من خلال حسابه، داعياً إلى تحميل تطبيق “سكني” لاستلام تنبيهات المخططات الجديدة. وفق “أخبار 24”.