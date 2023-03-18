وزير الرياضة: نحظى باستضافة أكبر رياضات السيارات.. وما يهمني هو نموها لدى الشباب

أكد وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أن المملكة تحظى حاليًا باستضافة أكبر رياضات السيارات، والهدف هو نمو هذه الرياضة وممارسة من جانب الشباب”.
وقال الفيصل في تصريحات لقناة “ssc”: “اليوم أكبر رياضات السيارات تتم استضافتها في المملكة، ووقعنا عقدًا مع MotoGP لاستضافة السباق على حلبة القدية”.
وأضاف: “اليوم نحظى باستضافة أكبر رياضات السيارات في المملكة، وما يهمني هو نمو هذه الرياضة وجلب الاهتمام من جانب الشباب ويحصلون على فرصة لممارسة هذه الرياضة”.
وتابع: “اليوم زاد عدد المشاركين والمهتمين في رياضة السيارات، واليوم نشهد طلبات عالية للحضور والمشاركة.. وسباق جائزة السعودية يساهم في خلق فرص للعمل ودعم السياحة”.
وأكمل: “رياضة السيارات تساهم بشكل مباشر في تطور الاقتصاد الرياضي في المملكة، التجهيزات والبنية التحتية والتنوع في الخدمات تصب بشكل مباشر في الاقتصاد”.
وسجّل بطل العالم ومتصدر الترتيب العام، سائق ريد بُل الهولندي ماكس فيرشتابين، الزمن الأسرع في حصتي التجارب الحرة الأولى والثانية لسباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2023، التي أقيمت الجمعة 17 مارس على حلبة كورنيش جدة.
وعلى حلبة الشوارع الأسرع والأطول في روزنامة سباق الفورمولا 1، تمكن الهولندي ماكس فيرشتابين من تحقيق الزمن الأسرع قبل زميله المكسيكي في الفريق سيرغيو بيريز، فيما حلّ سائق فريق أستون مارتن الإسباني فيرناندو ألونسو في المركز الثالث، أمام زميله الكندي في الفريق لانس سترول الذي تواجد رابعًا في سلم الترتيب. وفق “أخبار 24”.
وشارك في سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 لهذا العام، 20 سائقاً يمثلون 10 فرق، يتنافسون على لقبي السائقين والمصنعين، وتضم قائمة السائقين: ماكس فيرشتابين، وسيرغيو بيريز من فريق ريد بُل، ولويس هاميلتون وجورج راسل من فريق مرسيدس، وتشارلز لوكلير وكارلوس ساينز من فريق فيراري، وتشو غوانيو وفالتيري بوتاس من فريق ألفا روميو، ونيك دي فريز ويوكي تسونودا من فريق ألفا تاوري، وكيفن ماغنوسين ونيكو هلكنبرغ من فريق هاس، ولانس سترول وفيرناندو ألونسو من فريق أستون مارتن، وبيير غاسلي وإستيبان أوكون من فريق ألبين، ولاندو نوريس وأوسكار بياستري من فريق ماكلارين، ولوجان سارجينت وأليكس ألبون من فريق ويليامز.