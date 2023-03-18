نيوكاسل يحقق فوزًا قاتلًا على نوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي

قاد المهاجم الدولي السويدي ألكسندر إسحاق، فريقه نيوكاسل إلى مواصلة الصحوة بتسجيله ثنائية الفوز على مضيفه نوتنغهام فوريست (2-1)، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة في افتتاح المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي.
وسجل إسحاق هدفيه في الوقت بدل الضائع من الشوطين الأول والثاني (45+2 و90+3 من ركلة جزاء) وقلب الطاولة على أصحاب الأرض الذين كانوا سباقين إلى التسجيل عبر النيجيري إيمانويل دينيس في الدقيقة 26.
وهو الفوز الثاني تواليًا لنيوكاسل بعد ثلاثة تعادلات وخسارتين، والثاني عشر هذا الموسم ليعزز موقعه في المركز الخامس برصيد 47 نقطة، فيما مني نوتنغهام فوريست بخسارته الثانية تواليًا والرابعة في مبارياته الست الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز فتجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز الرابع عشر.
ومنح دينيس التقدم لنوتنغهام فوريست عندما استغل كرة خاطئة من المدافع الهولندي زفين بوتمان إلى حارس مرماه نيك بوب فلعبها ساقطة من مسافة قريبة داخل المرمى (26). وفق “أخبار 24”.
وتستكمل المرحلة اليوم السبت بلقاءات ولفرهامبتون مع ليدز يونايتد، وساوثمبتون مع توتنهام، وأستون فيلا مع بورنموث، وبرنتفورد مع ليستر سيتي، وتشلسي مع إيفرتون، على أن تختتم الأحد بلقاء أرسنال مع كريستال بالاس.
وتأجلت مباريات برايتون مع مانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي مع وست هام يونايتد، وليفربول مع فولهام بسبب التزام الأخيرين وقطبي مانشستر بخوض الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.