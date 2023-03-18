“الفيصل”: المملكة منفتحة على استضافة بطولة “الفورميلا1” العالمية.. سنوياً

أكد رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، على أن المملكة منفتحة لاستضافة سباقين سنويا ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، وقد يحدث ذلك في المستقبل القريب.
وسيكون سباق يوم الأحد في حلبة كورنيش جدة الجائزة الكبرى الثالثة التي تقام في المملكة بينما قد تصبح حلبة جديدة تبنيها السعودية في مدينة القدية الترفيهية قرب الرياض جاهزة بحلول 2027.
وقال الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل للصحفيين “فكرة إقامة سباقين في السعودية قابلة للتنفيذ.. لديك ثلاثة سباقات في (الولايات المتحدة) نظرا لضخامة السوق هناك كما يوجد طلب كبير. الطلب موجود أيضا (في السعودية) لكن لم يتم اتخاذ القرار. هناك الكثير من الأشياء التي نحتاج إلى أخذها في الاعتبار. وفق “أخبار 24”.
وأضاف: “الرياضة تنمو والطلب يتزايد ولن أندهش إذا نظمت السعودية سباقين في المستقبل القريب.”الطلب موجود بالفعل ونملك حلبتين رائعتين”.
وأوضح رئيس الاتحاد السعودي للسيارات أن فورمولا 1 أكبر حدث رياضي تستضيفه السعودية وهناك استثمارات كبيرة في حلبة جدة لكن لم يكن هناك نقاش مع شركة ليبرتي ميديا مالكة الحقوق التجارية بشأن استضافة سباقين.