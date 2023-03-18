الهلال يختتم تحضيراته.. ويتلقى دفعة قبل مواجهة الاتفاق

اختتم فريق الهلال، مساء الجمعة، تحضيراته استعدادا لمواجهة الاتفاق، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 21 بدوري روشن.
وقاد المران، الأرجنتيني إيمليانو دياز مساعد المدرب، وبدأها بتمارين لياقية وبعدها شرح عددا من الجمل التكتيكية، واختتمها بمناورة فنية على جزء من الملعب.
وتلقى الهلال دفعة مهمة قبل مواجهة الاتفاق، السبت، بعد مشاركة سالم الدوسري في التدريبات الجماعية.
وشارك الدوسري في التدريبات بعد إكماله برنامجه التأهيلي عقب تعافيه من إصابة في مفصل القدم، ما يرجح مشاركته في مباراة فريقه أمام الاتفاق ضمن الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي. وفق “أخبار 24”.