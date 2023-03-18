أعلنت وزارة الداخلية ضبط أكثر من 16 ألفا من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وذلك للفترة من 9 إلى 15 مارس الحالي.
وأبانت أن الحملات الميدانية لضبط المخالفين أسفرت عن ضبط 9 آلاف مخالف لنظام الإقامة، وأكثر من 5 آلاف مخالف لنظام أمن الحدود، وألفي مخالف لنظام العمل.
وأضافت أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 1.2 ألف شخص، 42% منهم يمنيو الجنسية، و56% إثيوبيو الجنسية، و2% من جنسيات أخرى، فضلا عن ضبط 120 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
وأشارت إلى أنه جرى ضبط 14 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، في حين بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 17.2 ألف وافد مخالف، منهم 14.2 ألف رجل، وأكثر من 3 آلاف امرأة. وفق “أخبار 24”.
ونوهت بأنه تمت إحالة أكثر من 7 آلاف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة ألفي مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 12.9 ألف مخالف.