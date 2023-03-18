أنهى أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، خلافات قبلية وأسرية امتدت لسنوات، وذلك خلال لقائه بعدد من المواطنين والمقيمين في المجلس العام بديوان الإمارة.
وتم خلال المجلس إنهاء خلاف أسري دام 10 سنوات بين مواطنة وإخوتها، وتوقيع وثيقة الصلح، كما جرى إتمام مساعي الصلح ومعالجة الخلاف في إحدى القبائل بالمنطقة، بعد خلاف استمر أكثر من 15 سنة، وذلك استجابة لشفاعة أمير المنطقة من خلال لجنة إصلاح ذات البين.
وشهد المجلس أيضا إطلاق سراح 3 سجناء، مقيمان ومواطن، والاكتفاء بمدة الحكم السابقة عليهم، بجانب الموافقة على تخفيض مدة الحكم لسجينين آخرين، وذلك بناء على الأمر السامي الكريم الذي ينص على تفويض الصلاحية في مثل هذه الحالات لأمير المنطقة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن المجلس شهد أيضا تكريم مدير عام الشؤون الصحية بعسير وفريقه من مركز الاتصال التفاعلي 937 نظير تحقيقهم المركز الأول في مؤشر البلاغات على مستوى المملكة، وفريقي مستشفيي خميس مشيط وأحد رفيدة، نظير تعاونهما مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء.
#فيديو ||
في المجلس العام بديوان الإمارة:
الأمير #تركي_بن_طلال يستقبل عددًا من المواطنين والمقيمين، وينهي عدة قضايا شملت إطلاق عدد من السجناء، بالإضافة إلى إنهاء خلافات قبلية وأسرية امتدت لسنوات. pic.twitter.com/h7LmPT7qqi
— إمارة منطقة عسير (@emartasir) March 18, 2023