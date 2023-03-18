“مساند” تنفي وجود مشكلة في الاستقدام من الفلبين

نفت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، صحة ما يتردد بشأن وجود مشكلة في الاستقدام من الفلبين.
وكان أحد المستفيدين من المنصة قد تساءل عن مدى صحة ما يدعيه أحد مكاتب الاستقدام بشأن وجود مشكلة في الاستقدام من الفلبين، وهو الأمر الذي نفته المنصة، مؤكدة أن جميع أنظمة مساند تعمل بالشكل المطلوب.
من جهة أخرى، أوضحت المنصة المقصود بحالة التأشيرة “أرسلت للبنك” التي تظهر للمستفيدين عند قيامهم بإلغاء التأشيرة، حيث أفادت بأن حالة التأشيرة “أرسلت للبنك” يقصد بها أنه تم إرجاع قيمة التأشيرة إلى الحساب المسدد منه، مؤكدة أنه يمكن الرجوع لوزارة المالية لمعرفة بيانات المسدد. وفق “أخبار 24”.