مهرجان الأكلات الأوروبية لأول مرة بالمملكة.. وطهاة سعوديون: نبدع بهذه المناسبات

اختتم بحي السفارات بالرياض أمس الجمعة مهرجان المأكولات الأوروبية والذي يقام لأول مرة بالمملكة، حيث تسابق الطهاة من الدول المشاركة في إبراز أفضل وأشهر الأطباق كلٌّ في مجاله.
ووجد الطهاة السعوديون الفرصة للتعريف بأطباق المملكة الشهية، حيث قالت الشيف فلوة البنيان: إن الطبخ هواية قبل أن يكون شهادة يحصل عليها الطاهي، وأضاف رئيس الجمعية السعودية للطهاة ياسر جاد أن الشيف يبدع في مثل هذه المهرجانات أكثر من مطبخ العمل حيث إن هناك قائمة محددة عليه أن يعمل عليها.
ونظمت الجمعية السعودية للطهاة مسابقة تحدي الطبخ للطهاة السعوديين، حيث عبرت الشيف سحر أحمد بأن المسابقة تفتح لها الآفاق للعمل والإبداع وأن تبدأ مشروعها.وفق “أخبار 24”.
وتضمن المهرجان أغذية ومأكولات وأطباق مميزة من الدول الأوروبية المشاركة في المهرجان، ما أتاح للجمهور السعودي فرصة اكتشاف المأكولات الأوروبية بمختلف أنواعها، كما منح الطهاة السعوديين ساعة أبدعوا فيها.
وكان المهرجان والمسابقة وجهة للسياح والزوار والمواطنين للاستمتاع بالفعالية، ومشاهدة وجبات وأطعمة جديدة على البعض منهم، في جو ساده تفاعُل بين الثقافات.
#مهرجان_الأكلات_الأوروبية لأول مرة بـ #المملكة.. وطهاة سعوديون: نبدع بهذه المناسبات
تصوير : نجوى العضيلةhttps://t.co/V85RADZowr pic.twitter.com/xidAPe69HA
— أخبار 24 (@Akhbaar24) March 18, 2023