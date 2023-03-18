“سلمان للإغاثة” يدشن مشروع سلة إطعام بالسودان ويواصل خدماته في اليمن

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع سلة إطعام في السودان، لتقديم السلال الغذائية للفئات الأكثر احتياجا خلال شهر رمضان المقبل.
وذكر المركز أن المشروع يستهدف توزيع 32.8 ألف سلة غذائية رمضانية، ويستفيد منها أكثر من 197 ألف فرد في ولايات الخرطوم، وشمال كردفان، ووسط كردفان، وغرب دارفور، والنيل الأزرق، وجنوب دارفور، والبحر الأحمر.
وأكد المركز استمرار تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في محافظة حجة ومخيم الأزهور باليمن، مشيرا إلى أنه جرى خلال المدة من 22 حتى 28 فبراير الماضي في محافظة حجة ضخ 6.9 مليون لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وضخ 605 آلاف لتر من المياه الصالحة للشرب، وتنفيذ 48 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين.
وأضاف أنه جرى في محافظة صعدة ضخ 70 ألف لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ الكمية ذاتها من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها أكثر من 30 ألف فرد.وفق “أخبار 24”.
وقدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ 2.2 ألف مستفيد، خلال الفترة من 22 حتى 28 فبراير 2023؛ بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
ونوه بدعمه لمشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في مديرية سيئون بمحافظة حضرموت، مضيفا أن المشروع واصل تقديم خدماته الطبية المتنوعة لـ 324 مستفيدًا ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال فبراير الماضي.