برعاية “البيئة”.. تعاوُن بين القطاع الخاص ومربي الأغنام لدعم سلاسل الإنتاج

رعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اتفاقية تعاون بين شركة خاصة وعدد من مربي الأغنام، بحضور وكيل الوزارة المهندس أحمد بن صالح العيادة، بهدف دعم سلاسل الإنتاج بالمملكة.
وتهدف الاتفاقية، إلى دعم وتطوير الإنتاج بقطاع المواشي؛ لتحقيق أعلى مستويات الجودة، بدءًا من إنتاج الأغنام حتى المنتجات النهائية بقطاع اللحوم الحمراء؛ لتوفير منتجات من اللحوم الفاخرة، بالإضافة إلى تنظيم سلسلة الإنتاج لدى المربين وربطها بأنظمة التتبع للمنتجات النهائية للمستهلكين.
وتعمل الاتفاقية على تنظيم إنتاج المربين والإسهام في عملية نقله بجودة وكفاءة إلى المستهلكين وفق أعلى التقنيات الحديثة والمتبعة بالأسواق والمسالخ ومصانع اللحوم؛ للإسهام في تحسين الإنتاج والسلالات المحلية ذات الكفاءة الإنتاجية العالية.وفق “أخبار 24”.