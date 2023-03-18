“الراجحي”: سنعلن استراتيجية التنمية الشبابية بالمملكة خلال 2023

قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، إن الوزارة انتهت من بناء استراتيجية التنمية الشبابية بالمملكة، متطلعا للإعلان عنها بشكلها النهائي خلال العام الحالي.
وأضاف “الراجحي”، خلال كلمته في منتدى العاملين مع الشباب الذي انطلق اليوم (السبت) في الرياض، أن القيادة تدعم الشباب كثروة حقيقية يعتمد عليها الوطن في حاضره ومستقبله، والعمل على تمكينهم، وبناء قدراتهم، واستثمار طاقاتهم لتطوير المجتمع.
وأكد أن الوزارة تعمل على العديد من البرامج الموجهة للشباب على مستوى التدريب والتأهيل والتوظيف والتمكين، لافتا إلى أن المنتدى يستهدف 8 فئات عاملة مع الشباب في القطاعات الحكومية والخاصة والربحية، وتنسيق الجهود مع 66 جمعية متخصصة في قضايا وموضوعات الشباب، بجانب توسيع الشراكات، وتوقيع الاتفاقيات، وتبني المبادرات النوعية التي تسهم في تحقيق الأثر واستدامته.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن المنتدى يأتي في دورته الثالثة تحت شعار “تمكين العاملين مع الشباب تعزيز الابتكار وتطوير السياسات”، ويتضمن معرضاً للجهات العاملة مع الشباب تشارك فيه 29 جهة من مختلف القطاعات.
كما يحتفي المنتدى بالفائزين بجائزة العاملين مع الشباب في دورتها الأولى، والتي خُصصت لمسار الكيانات غير الربحية المعنية بالشباب، ومن المقرر أن يتم في الدورات القادمة إتاحة التقديم في مسارات أخرى.