بنسبة 50%.. بدء سريان قرار التوطين في قطاع “البصريات”

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء تطبيق قرار توطين قطاع البصريات في جميع مناطق المملكة اعتباراً من اليوم (السبت)، وذلك بعد انتهاء فترة السماح المحددة القرار توطين هذا القطاع.
وأوضحت أن قرار توطين قطاع البصريات يشمل توطين مهنتين بنسبة %50، وهما “فني بصريات طبية” و”فني نظارات”، على أن يسري ذلك على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في سوق العمل التي يعمل بها 4 عاملين فأكثر من العاملين في قطاع البصريات، والمحددة مسمياتها في جدول المهن المستهدفة.
وأضافت أنها أصدرت دليلاً ارشادياً يوضح تفاصيل القرار وآلية تنفيذه، داعية المنشآت إلى الالتزام بتطبيق أحكام هذا القرار تلافياً للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.
وأكدت الوزارة أنها ستقدم حزمة من المحفزات والدعم تتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص لمساعدتها في توظيف المواطنين، تشمل دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ومساعدة عملية التوظيف والاستقرار الوظيفي للسعوديين.
كما ستعمل على إتاحة الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموار البشرية “هدف”، وذلك لتنظيم سوق العمل في المملكة، وزيادة مشاركة المواطنين والمواطنات في القطاع الخاص، وتوفير المزيد من فرص العمل.
وفق “أخبار 24”.