“القوات البحرية” تختتم مشاركتها في التمرين الدولي متعدد الجنسيات

أعلنت وزارة الدفاع أن القوات البحرية الملكية السعودية اختتمت مشاركتها في مناورات التمرين البحري الدولي المختلط متعدد الجنسيات 23 IMX CE، والذي نُفذ في عدة مناطق بينها الخليج العربي، والبحر الأحمر، بهدف تعزيز الأمن البحري.
وأوضح العميد البحري الركن هزاع الرويلي أن التمرين يُعد من أكبر التمارين البحرية المختلطة على مستوى العالم، وتتميز نسخته الحالية بمشاركة 7 آلاف مشارك لأكثر من 50 دولة ومنظمة إقليمية ودولية و30 منظومة ذكاء اصطناعي ومنظومات غير مأهولة و35 قطعة بحرية.
وأضاف أن التمرين اشتمل على عدة سيناريوهات بحرية في مناطق عمليات بالخليج العربي وبحر عمان وشمال بحر العرب والمحيط الهندي وخليج عدن والبحر الأحمر لتعزيز الأمن البحري في المنطقة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن القوات البحرية الملكية السعودية، وبمشاركة وحدات الإزالة من قوات الأمن البحرية الخاصة، قادت مجموعة حرب الألغام في فعاليات التمرين في كل من البحرين والأردن.
“#البحرية_الملكية_السعودية” تشارك في مناورات مع 50 دولة بـ30 منظومة ذكاء اصطناعي و35 قطعة بحريةhttps://t.co/X2OGZk4ADy pic.twitter.com/Bq4tC9CTLR
— أخبار 24 (@Akhbaar24) March 18, 2023