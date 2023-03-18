“التعليم” تنشر جداول حصص الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الثالث

نشرت وزارة التعليم، اليوم السبت، جداول حصص جميع المراحل الدراسية للأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الثالث، عبر قنوات عين ومنصة “مدرستي”.
وتنطلق الحصص اليومية لجميع المواد الدراسية في تمام الساعة 7 صباحاً، ثم يُعاد عرضها على مدار اليوم عبر منصة “مدرستي”، أو قنوات “عين” التعليمية.
ويمكن متابعة الجدول اليومي الخاص بالحصص، من خلال رابط قناة “عين” على موقع “يوتيوب.
جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الثالث لكافة مراحل #التعليم العام عبر #قنوات_عين و #منصة_مدرستي https://t.co/jdiMzvOnfZ
— قناة عين (@iEN_tv) March 18, 2023
وفق “أخبار 24”.