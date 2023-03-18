ملتقى لتأهيل المبتعثين عبر الاتصال المرئي

أطلقت وزارة التعليم، اليوم (السبت)، ملتقى تـأهيل المبتعثــين افتراضيًا عبر تقنيات الاتصال المرئي، وذلك برعاية وزير التعليم يــوسف البنيــان.
ويهدف الملتقى إلــى تقديم مواضيع تهم رحلة المبتعث من خلال شرح المنصات والخدمات الإلكترونية بخدمات الابتعاث، والتعريف بدور الجهات المساندة للمبتعث داخل الوزارة وخارجها.
ويشمل ملتقى تأهيل المبتعثين في نسخته الحالية، الطلبة المبتعثين المستجدين للمرحلة الرابعة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث.
من جانبه، أكد وزير التعليم، في كلمة ألقاها نيابة عنه نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار محمد السديري، أن إستراتيجية الابتعاث التي أطلقها برنامج تنمية القدرات البشرية، تُسهم في تعزيز تنافسية المواطنين، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري وسد حاجة السوق في قطاعات الدولة ومشاريعها ومبادراتها الواعدة .
وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير عمليات الشراكة مع أفضل المؤسسات التعليمية في العالم لتهيئة فرص القبول للمبتعثين في الجامعات المرموقة.
وفق “أخبار 24”.