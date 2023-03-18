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جديد المحليات > تنبيه متقدم من “الأرصاد” بأمطار غزيرة على بعض المناطق حتى الإثنين
18/03/2023   10:16 م

تنبيه متقدم من “الأرصاد” بأمطار غزيرة على بعض المناطق حتى الإثنين

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً متقدماً عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة على عدة مناطق، مبيناً أنها ستشهد أمطاراً رعدية من متوسطة إلى غزيرة حتى يوم (الإثنين) المقبل.

وشمل التنبيه مناطق: الرياض، ونجران، وجازان، وعسير، والمنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن الحالة المطرية سيصاحبها نشاط في الرياح السطحية، مع تساقط للبرد، وجريان للسيول، وشبه انعدام في الرؤية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، مع زخات البرد التي تؤدي لجريان السيول على أجزاء من نجران، وعسير، والباحة، والرياض، والشرقية، ومكة المكرمة. وفق “أخبار 24”.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني، في وقت سابق، إلى الابتعاد عن تجمعات المياه، وبطون الأودية، والسدود؛ لضمان السلامة خلال هطول الأمطار.

تنبيه متقدم من “الأرصاد” بأمطار غزيرة على بعض المناطق حتى الإثنين

جديد المحليات
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