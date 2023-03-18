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جديد المحليات > إطلاق 65 من المها وغزال الريم بمحمية الملك سلمان الملكية
18/03/2023   10:16 م

إطلاق 65 من المها وغزال الريم بمحمية الملك سلمان الملكية

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أطلقت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية بالطبيق التابعة لمنطقة تبوك 50 غزالاً من غزال الريم، و15 من المها.

ويهدف الإطلاق إلى إعادة توطين الحيوانات المهددة بالانقراض، واستعادة دورها في بيئتها، والإكثار منها ذاتياً، والمساهمة في توازُن البيئة واستدامتها.

ويأتي الإطلاق ضِمن إطار الجهود التي تبذلها المحمية لرفع الوعي المجتمعي تجاه غزال الريم والمها، والإسهام في حماية التنوع الحيوي واستدامته، إضافة لترسيخ المحمية كوجهة سياحية وطبيعية مستدامة تزخر بالتنوع البيئي والحيوي.

جاء ذلك بحضور مستشار رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية الأمير متعب بن فهد الفيصل، والرئيس التنفيذي للهيئة عبدالله بن أحمد العامر، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

إطلاق 65 من المها وغزال الريم بمحمية الملك سلمان الملكية إطلاق 65 من المها وغزال الريم بمحمية الملك سلمان الملكية إطلاق 65 من المها وغزال الريم بمحمية الملك سلمان الملكية إطلاق 65 من المها وغزال الريم بمحمية الملك سلمان الملكية

وفق “أخبار 24”.

إطلاق 65 من المها وغزال الريم بمحمية الملك سلمان الملكية

جديد المحليات
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