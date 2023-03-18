نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > مع انطلاق فورمولا 1.. هيئة البحر الأحمر تبحث مع المشغلين السياحيين تطوير استراتيجتها
18/03/2023   10:16 م

مع انطلاق فورمولا 1.. هيئة البحر الأحمر تبحث مع المشغلين السياحيين تطوير استراتيجتها

+ = -
586

استضافت الهيئة السعودية للبحر الأحمر قادة اليخوت وطواقمها وممثلي هذا المجال، وذلك قبل انطلاق فعاليات جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 المقرر لها غداً (الأحد).

وأكد الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة السعودية للبحر الأحمر محمد العسيري، أن الترحيب بالمشغلين السياحيين في المملكة والتواصل معهم بشأن عمل الهيئة هو خطوة ضرورية لاستمرار تطوير الاستراتيجية الوطنية وتنفيذها.

بدوره، قال المدير العام لنادي جدة لليخوت السيد أوليفرريس إن هيئة البحر الأحمر وفرت الدعم في تجاوز التحديات وتسهيل وصول سفن الكروز عبر البحر الأحمر والقادة والطواقم الذين قدموا إلى جدة ليتابعوا سباق الفورمولا 1.

وأعرب ” أوليفرريس” عن تطلعه إلى متابعة التعاون بين الهيئة ونادي جدة لليخوت خلال السنوات المقبلة لتعزيز مكانتهما كوجهتين تقصدهما اليخوت. وفق “أخبار 24”.

وتلتزم الهيئة، بصفتها الجهة المنظمة لأنشطة البحرية الملاحية لسفن الكروز واليخوت للأغراض السياحية والترفيهية في البحر الأحمر، بالتواصل الفعال مع الجهات ذات العلاقة، والتعريف بالمستجدات ذات الصلة، وضمان سهولة وصول المشغلين والمشاركين إلى المعلومات.

مع انطلاق فورمولا 1.. هيئة البحر الأحمر تبحث مع المشغلين السياحيين تطوير استراتيجتها

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885254896.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.