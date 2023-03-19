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جديد المحليات > وفق توقعات “الأرصاد”.. أمطار رعدية على مناطق عدة بينها “الرياض”
19/03/2023   8:21 ص

وفق توقعات “الأرصاد”.. أمطار رعدية على مناطق عدة بينها “الرياض”

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توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد اليوم (الأحد)، على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان ونجران.

ونوه المركز في تقريره عن حالة الطقس إلى أن الحالة تمتد إلى أجزاءٍ من منطقتي الرياض والشرقية، على أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والمدينة المنورة.

وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية على الجزأين الشمالي والأوسط، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

وفق توقعات “الأرصاد”.. أمطار رعدية على مناطق عدة بينها “الرياض”

جديد المحليات
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