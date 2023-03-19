الجوف تُحارب السمنة بـ”ماراثون”.. وأميرها فيصل بن نواف “راعٍ.. ومكرّم”

شهد أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، سباق ماراثون “خسارة الوزن”؛ وكرّم الفائزين من فئة الرجال، ضمن أنشطة جائزته؛ وحرمه للرياضة المجتمعية، في نسختها الثانية.
وبدأت نقطة انطلاق سباق الماراثون، من متحف صحاري إلى نادي الأمانة التطوعي بمدينة سكاكا بمسافة إجمالية تصل إلى 15 كيلو متراً؛ حيث وصل عدد المسجلين في الماراثون 237 متسابقاً، واجتاز المتسابق الأول كامل مسافة السباق في مدة زمنية مقدارها 69 دقيقة.
وتقدم لمسابقة خسارة الوزن 128 متسابقاً ومتسابقة، حيث خسر المتسابق المتصدر إجمالي 26.9 كيلو من وزنه، وسجل متسابق أعلى خطوات؛ حيث بلغت 1.313 مليون خطوة في كامل فترة المسابقة والتي كانت مدتها 12 أسبوعاً.
ومن المقرر أن يتم سباق الجري وتكريم الفائزات بمسابقة خسارة الوزن والجري (للنساء)، غداً الإثنين، وتبلغ قيمة جوائز هذه المسابقة، أكثر من 200 ألف ريال.
وفق “أخبار 24”.