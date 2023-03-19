مشروع “المؤسس” يطلق المرحلة الأولى لـ”حافلات الرياض”.. والتذكرة بـ”4 ريالات”

كشفت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، عن إطلاق المرحلة الأولى من خدمة “حافلات الرياض”، ضمن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، وتتضمن هذه المرحلة تشغيل أكثر من 340 حافلة، تخدم الركاب عبر 633 محطة ونقطة توقف، وتشمل 15 مساراً ضمن مسارات شبكة “حافلات الرياض” والبالغة 86 مساراً.
وحددت الهيئة تكلفة تذكرة الرحلة على متن “حافلات الرياض”، بـ”4 ريالات”؛ صالحة لمدة ساعتين، تبدأ من أول تسجيل دخول على إحدى الحافلات أو من خلال تفعيل التذكرة عبر التطبيق، ويمكن الانتقال إلى حافلة أخرى بنفس التذكرة خلال هذه المدة، كما تم تسهيل آلية شراء التذاكر للاستفادة من الخدمة.
وأكدت الهيئة أن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع “حافلات الرياض” الذي تم تطويره كأحد المشاريع الإستراتيجية الهادفة لخدمة احتياجات التنقل في المدينة، وإحداث نقلة نوعية في قطاع النقل العام، وتعزيز ترابط أجزاء العاصمة، ورفع مستوى جودة الحياة لسكانها ولزوارها، سوف تتلوه بالتدريج مراحل تشغيل الخدمة تباعاً والبالغة خمس مراحل.
وأشارت إلى أن شبكة “حافلات الرياض” يبلغ مجموع أطوالها بعد تشغيل المراحل الخمسة 1900 كيلو متر، وإجمالي عدد الحافلات سيزيد على 800 حافلة، وستعمل عبر 86 مساراً تخدم الركاب عبر أكثر من 2900 محطة ونقطة توقف.
وستسهم خدمة “حافلات الرياض” في إتاحة سهولة التنقل لجميع شرائح المجتمع من خلال استخدام الحافلات كوسيلة للوصول إلى أماكن العمل والتعليم والأنشطة الترفيهية، والحد من الحاجة إلى استخدام السيارة الخاصة، وبالتالي تخفيف حدة الازدحام المروري في الرياض.وفق “أخبار 24”.
وتمثل شبكة “قطار الرياض”، العمود الفقري لشبكة النقل العام في المدينة، تتكون من 6 مسارات، بطولٍ إجمالي يبلغ 176 كيلو متراً، وتضُم 85 محطة، وسيتم إطلاق مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض (القطار والحافلات) على عدة مراحل، تبدأ بتشغيل المرحلة الأولى من خدمة “حافلات الرياض” وتتواصل حتى تشغيل الشبكة الكاملة خلال الربع الرابع من العام 2024م بمشيئة الله.