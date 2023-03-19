هواتف أندرويد تواجه ثغرات تمكن المتسللين من اختراقها

حذّرت شركة “جوجل” من بعض العيوب الخطيرة، والتي تسمح للمتسللين بالوصول إلى الهواتف التي تعمل بنظام “أندرويد” أو بعض موديلات هاتف “بكسل”.
وتسمح هذه الثغرات للمتسللين بتصفُّح محتويات الهاتف من خلال رقمه فقط، دون أيّ تفاعل من المستخدم، فيما يُعرف باسم “تنفيذ الشفرة عن بُعد من الإنترنت إلى النطاق الأساسي”.
وطالبت الشركة مستخدمي نظام التشغيل بإيقاف مكالمات “Wi-Fi” و”Voice-over-LTE ” عبر الإعدادات، فيما استقبلت هواتف بيكسل تحديثًا أمنيًا للإصلاح.وفق “أخبار 24”.
من جانبها، أكد المتحدث باسم شركة “سامسونج” أنه تم تحديد 6 ثغرات قد تؤثر على أجهزة “جالاكسي”، إلا أنها ليست خطيرة، مشيرًا إلى أنه تم إصدار تصحيحات لـ 5 منها خلال مارس الجاري.