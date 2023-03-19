قال وكيل هيئة السوق المالية للشؤون الإستراتيجية والدولية يزيد بن صالح الدميجي: إن السوق المالية شهدت نمواً، حيث ارتفع عدد الشركات المدرجة من 188 شركة بنهاية عام 2017 ليبلغ 269 شركة مدرجة بنهاية العام الماضي 2022م.
وأوضح “الدميجي”، أن السوق شهدت ارتفاعات هائلة في القيمة السوقية بلغت 9.9 تريليون ريال بنهاية عام 2022، بنسبة زيادة 476.5% خلال الـ 5 سنوات الأخيرة.
وأضاف، أن الهيئة سعت إلى تطوير السوق المالية، في مختلف المجالات وتحسين آلية العمل واللوائح التي ساهمت في تطوير الأداء، مما حقق زيادة عدد الطروحات الأولية للاكتتاب العام والإدراج المباشر في السوق الرئيسية والموازية خلال العام الماضي 2022م لتصل إلى 56 بالمقارنة بـ34 فقط في عام 2021.
وبين، أنه لا يزال هناك 80 طلباً لتنفيذ عمليات الطروحات الأولية للاكتتاب العام في انتظار الحصول على اعتماد هيئة السوق المالية.
وأوضح “الدميجي”، أن إجمالي حجم الأموال المُجمعة من طرح الصكوك وأدوات الدين ارتفع من 37.2 مليار ريال في عام 2021، ليبلغ 53.9 مليار ريال في عام 2022 بنسبة زيادة بلغت 44.9%.
وأشار إلى أن الطفرة الذي حققتها السوق المالية أدت إلى بلوغ إجمالي حجم الأصول المدارة 743.4 مليار ريال بنهاية عام 2022، بارتفاع 90.1% في الخمس سنوات الأخيرة، حيث بلغت 391 مليار ريال في عام 2017م.وفق “أخبار 24”.
وقال: إن التطورات التي شهدتها السوق المالية انعكست بالإيجاب على مؤسسات السوق، حيث شهدت زيادة في عددها لتصل إلى 141 مؤسسة بارتفاع 63% مقارنة مع عددها الذي بلغ 86 مؤسسة بنهاية عام 2017، كما ارتفعت إيرادات المؤسسات بـ 144% لتصل إلى 12.2 مليار ريال بنهاية عام 2022 مقارنة بعام 2017.
ولفت الدميجي: إلى أن السوق الرئيسية شهدت زيادة في الاستثمارات الأجنبية لتحقق مستويات ارتفاع تاريخية بنسبة تصل إلى 388% حيث ارتفعت من 71 مليار ريال في 2017 إلى 347 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2022.
وتابع: “كما أنه منذ الانضمام إلى مؤشرات الأسواق العالمية، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي 183.9 مليار ريال بنهاية عام 2022، ليسجل بذلك أعلى صافٍ للتدفقات الداخلية والتي تقدر بنحو 43 مليار ريال في عام 2022 وحده.