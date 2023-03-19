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رياضة > تأهل 105 من المتسابقين ضِمن التصفيات لجائزة خادم الحرمين لحفظ القرآن الكريم
19/03/2023   8:20 ص

تأهل 105 من المتسابقين ضِمن التصفيات لجائزة خادم الحرمين لحفظ القرآن الكريم

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تستمر مسابقة خادمِ الحرمين الشريفين لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، بمشاركة أكثر من 3 آلاف مشارك ومشاركة دخلوا التصفيات الأولى.

وتأهل من المشاركين ضمن التصفيات الأولى 105 متسابقين ومتسابقات على أفرع المسابقة الـ6، التي يبلغ مجموع جوائزها أكثر من 3 ملايين ريال، ويُشارك في تحكيمها خمسة محكمين وخمس محكمات، مؤهلين في علوم القرآن الكريم وحفظه وتجويده.

وأكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف آل الشيخ أن المسابقة تسجل ضمن المسابقات الكبرى التي تُعنى بحفظ كتاب الله تعالى في المملكة، وتحظى بعناية القيادة الرشيدة لتشجيع أبناء وبنات المملكة على حفظ كتاب الله الكريم.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها “آل الشيخ” أمس (الجمعة)، للتصفيات النهائية للمسابقة في دورتها الرابعة والعشرين، المقامة بفندق بمدينة الرياض، التقى خلالها بالمحكمين والمتسابقين واطمأنَّ على سير المسابقة.

تأهل 105 من المتسابقين ضِمن التصفيات لجائزة خادم الحرمين لحفظ القرآن الكريم تأهل 105 من المتسابقين ضِمن التصفيات لجائزة خادم الحرمين لحفظ القرآن الكريم تأهل 105 من المتسابقين ضِمن التصفيات لجائزة خادم الحرمين لحفظ القرآن الكريم

وفق “أخبار 24”.

تأهل 105 من المتسابقين ضِمن التصفيات لجائزة خادم الحرمين لحفظ القرآن الكريم

رياضة
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