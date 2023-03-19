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جديد المحليات > مُجمع الملك عبد العزيز يفرغ من صيانة “كسوة الكعبة”
19/03/2023   8:20 ص

مُجمع الملك عبد العزيز يفرغ من صيانة “كسوة الكعبة”

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فرغت وكالة مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة من صيانة الكسوة، استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وأكد وكيل مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة المهندس أمجد الحازمي، إنه وفقًا للخطة التشغيلية، يتم تفقُّد ثوب الكعبة المشرفة بشكل يومي وعمل صيانة دورية من خلال فريق عمل سعودي مختص، حيث يقوم الفريق بتفقد جميع أجزاء كسوة الكعبة والحلقات المثبتة له، والعمل على إصلاح الملحوظات بشكل فوري.

وأوضح مدير الإدارة العامة لصيانة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام فهد الجابري، أن هذا العمل يأتي من ضمن الأعمال الدورية، وتتلخص الأعمال في تركيب قماش بارتفاع 3 أمتار من جميع الجوانب، بالإضافة إلى شد ووزن ثوب الكعبة المشرفة وتثبيته من الأطراف، وكذلك أعمال التنظيف.

وأضاف أنه سيتم تغيير كينارات الحجر الأسود والركن اليماني؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

استعداداً لشهر رمضان المبارك.. صيانة كسوة الكعبة المشرفة

استعداداً لشهر رمضان المبارك.. صيانة كسوة الكعبة المشرفة

استعداداً لشهر رمضان المبارك.. صيانة كسوة الكعبة المشرفة

وفق “أخبار 24”.

مُجمع الملك عبد العزيز يفرغ من صيانة “كسوة الكعبة”

جديد المحليات
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