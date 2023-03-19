بالفيديو والصور.. النصر يخطف فوزًا مثيرًا أمام أبها.. ويواصل مطاردة الاتحاد على الصدارة

حوّل فريق النصر تأخره بهدف لفوز على أبها بهدفين لهدف، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 21 بدوري روشن.
ومع بداية الشوط الثاني قرر مدرب النصر رودي جارسيا الدفع باللاعب محمد مران بدلا من زميله عبدالمجيد الصليهم.
وفي الدقيقة 52، أهدر لاعب النصر عبدالرحمن غريب هدفا محققا، بعدما انفرد بحارس أبها وسدد الكرة ليتصدى لها إيباسي ببراعة.
واعترض لاعبو أبها على عدم احتساب الحكم لركلة جزاء في الدقيقة 54، بعدما سقط عبدالفتاح آدم داخل منطقة جزاء النصر.
وفي الدقيقة 65 أجرى النصر تبديلا ثانيا بدخول عبدالله الحسن بدلا من عبدالله الخيبري.
وفي الدقيقة 79 تمكن كريستيانو رونالدو من تسجيل هدف التعادل لفريق النصر بتصويبة صاروخية من ركلة حرة مباشرة، لم يتمكن الحارس من التصدي لها.وفق “أخبار 24”.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب أبها زكريا سامي في الدقيقة 80.
وسجل اللاعب البرازيلي تاليسكا الهدف الثاني لفريق النصر، بعدما سجل ركلة جزاء بنجاح في شباك أبها.
وسجل اللاعب أمين عطوشي الهدف الأول لفريق أبها في الدقيقة 7، قبل أن يعود الحكم لتقنية الفيديو ويقرر إلغاء الهدف بداعي التسلل.
وتمكن اللاعب عبدالفتاح آدم من إحراز الهدف الأول لفريق أبها في الدقيقة 26، بتصويبة صاروخية من داخل منطقة الجزاء فشل حارس النصر في التصدي لها لتمر لداخل الشباك.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب النصر عبدالله الخيبري في الدقيقة 33، قبل أن يحصل زميله عبدالمجيد الصليهم على بطاقة في الدقيقة 38.
وفي الدقيقة 42، حاول الصليهم استخدام سلاح التسديد عن بُعد، ليرسل تصويبة من خارج منطقة الجزاء، لكن كرته خرجت أعلى عارضة حارس مرمى أبها.
وبتلك النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 49 في المركز الثاني خلف الاتحاد المتصدر بـ 50 نقطة، بينما تجمد رصيد أبها عند 23 نقطة في المركز الثاني عشر.
ويلعب النصر بتشكيل مكون من:
“نواف العقيدي، سلطان الغنام، عبدالإله العمري، ألفارو، جيسلان كونان، عبدالله الخيبري، عبدالمجيد الصليهم، لويز جوستافو، عبدالرحمن غريب، أندرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو”.
وجاء تشكيل أبها على النحو التالي:
“ديفيس إيباسي، عبدالفتاح آدم، فيليب كايسيدو، إدريس صديقي، أمين عطوشي، عبدالله الزوري، سعد السلولي، سعد ناطق، زكريا سامي، سعيد حمسل، سعد بقير”.
صاروخية من عبدالفتاح آدم في شباك النصر تمنح أبها الهدف الأولpic.twitter.com/hvtAcNl1XX#النصر_أبها#دوري_روشن_السعودي
— سبورت 24 (@sporty_24) March 18, 2023
كريستيانو رونالدو يسجل التعادل للنصر بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاءpic.twitter.com/TARQaMI9AH#النصر_أبها#دوري_روشن_السعودي
— سبورت 24 (@sporty_24) March 18, 2023
تاليسكا يسجل ركلة جزاء بنجاح ويمنح النصر الهدف الثانيpic.twitter.com/XsQx2uzMnh#النصر_أبها#دوري_روشن_السعودي
— سبورت 24 (@sporty_24) March 18, 2023