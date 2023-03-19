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رياضة > المسابقات تقرر تأجيل مواجهة الأخدود والحزم في دوري يلو بسبب ظروف الطيران
19/03/2023   8:18 ص

المسابقات تقرر تأجيل مواجهة الأخدود والحزم في دوري يلو بسبب ظروف الطيران

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قررت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم تأجيل مواجهة الأخدود والحزم ضمن مباريات الجولة 26 من دوري يلو والمقرر إقامتها اليوم الأحد؛ على أن يتم تحديد موعدها الجديد لاحقاً.

وقال الحساب الرسمي لدوري يلو على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “أصدرت لجنة المسابقات برابطة أندية الدرجة الأولي للمحترفين قرارها بتأجيل مباراة الأخدود والحزم ضمن مباريات الجولة 26 من دوري يلو والمقرر إقامتها اليوم الأحد”.

وأَضافت لجنة المسابقات في بيانها: “وذلك بسبب ظروف الطيران والتي منعت فريق الحزم من الوصول إلى منطقة نجران، على أن يتم تحديد موعدها الجديد لاحقًا”. وفق “أخبار 24”.

المسابقات تقرر تأجيل مواجهة الأخدود والحزم في دوري يلو بسبب ظروف الطيران

رياضة
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