بالفيديو والصور.. الهلال يقسو على الاتفاق بثلاثية.. ويواصل رحلة انتصاراته في الدوري

حقق فريق الهلال فوزًا مهماً على نظيره الاتفاق بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، في إطار الجولة 21 من عمر دوري روشن السعودي للمحترفين.
سجل أهداف الهلال الثلاثة كل من: إيغالو، وكنو، وسالم الدوسري في الدقائق: 15، و34، و90 من عمر اللقاء.
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الهلال إلى 39 نقطة في المركز الرابع، ولكن مع وجود مباراتين أقل من أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 23 نقطة في المركز الـ 12 في جدول الترتيب العام.
بدأت المباراة بشكل هادئ من كل الفريقين وحاول كل منهما أن يجس نبض الآخر عبر التمرير في منتصف الملعب، مع اتخاذ الحذر من عدم وجود أي فرصة للمنافسة بتشكيل خطورة على المرمي.
وفي الدقيقة 13، حاول الهلال ضرب التكتل الدفاعي للاتفاق عبر تمريرة طويلة رائعة من كاريلو في اتجاه محمد البريك الذي كان ينطلق من جهة اليسار، لكنه لم يتمكن من استغلال الكرة على أفضل نحو لتمر بجوار القائم الأيسر.
وفي الدقيقة 15، نجح إيغالو في تسجيل هدف الهلال الأول بعد استغلال عرضية رائعة من الجانب الأيمن عن طريق سعود عبدالحميد، واستقبلها المهاجم النيجيري بتسديدة قوية في الشباك.
بعد تسجيل الهدف الأول تمكن الهلال من فرض سيطرته على كامل الملعب، محاولاً تعزيز النتيجة بشكل أفضل قبل نهاية الشوط الأول.
وفي الدقيقة 32، نجح الهلال في تسجيل الهدف الثاني بعد هجمة سريعة قادها إيغالو، ثم مرر الكرة إلى محمد كنو الذي أسكنها في الشباك بشكل رائع.وفق “أخبار 24”.
وفي شوط المباراة الثاني حاول الاتفاق تعديل الأوضاع، لكن الهلال بدا متماسكًا، وفرض أسلوبه على مجريات الأمور.
وحاول الهلال تكرر سيناريو الشوط الأول وفتح خطوط الاتفاق عبر الهجمات السريعة والكرات البينية المتقنة.
وفي الدقيقة 68، نفذ محمد البريك ركلة حرة مباشرة، واصطدمت الكرة في الحائط البشري وتفقد خطورتها، رغم أنها كانت من موقع متميز.
وفي الدقيقة 71، نجح مدافعو فريق الاتفاق في التصدي لأخطر الهجمات، بعد إبعاد الكرة من على خط المرمي عقب تسديدة من سالم الدوسري، ثم تابعها سلمان الفرج، إلا أن الدفاع تصدى للكرة، وفي النهاية وصلت إلى ميشايل الذي سددها بيسراه ونجح الدفاع هذه المرة في إبعاد الكرة تمامًا.
#إيغالو يسجل الهدف الأول لـ #الهلال في شباك #الاتفاقpic.twitter.com/zP7mHqZssN
— سبورت 24 (@sporty_24) March 18, 2023
#كنو يسجل الهدف الثاني لـ #الهلال في شباك #الاتفاق pic.twitter.com/9s15DF7ryY
— سبورت 24 (@sporty_24) March 18, 2023
#سالم_الدوسري يسجل الهدف الثالث لـ #الهلال في شباك #الاتفاق بشكل رائع pic.twitter.com/6XHmV04r5l
— سبورت 24 (@sporty_24) March 18, 2023