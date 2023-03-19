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رياضة > الأهلي يواصل صدارته للدوري الممتاز لكرة السلة مع ختام نهاية الجولة 20
19/03/2023   8:19 ص

الأهلي يواصل صدارته للدوري الممتاز لكرة السلة مع ختام نهاية الجولة 20

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واصل الأهلي صدارته للدوري الممتاز لكرة السلة مع ختام نهاية الجولة (20) إذ رفع رصيده إلى (38) نقطة بعد فوزه على نظيره أحد 101- 86، بينما تراجع أحد إلى المركز الرابع برصيد (35) نقطة .

وحلّ النصر ثانيًا ويمتلك نفس الرصيد من النقاط مع الأهلي (38) نقطة متأخرًا بفارق التسجيل النقطي؛ إذ فاز على نظيره السلام 72-63، وحلّ السلام في المركز الثامن برصيد (27) نقطة.

وحلّ الفتح في المركز الثالث برصيد (35) نقطة بعد فوزه على نظيره التعاون 93 -71، وحلّ التعاون في المركز العاشر برصيد (23) نقطة.

وحلّ الوحدة في المركز الخامس برصيد (32) نقطة بعد فوزه على نظيره الاتحاد 81-66، فيما حلّ الاتحاد في المركز السابع برصيد (28) نقطة.وفق “أخبار 24”.

وحلّ الهلال في المركز السادس برصيد (32) نقطة بعد فوزه على نظيره ضباء 101 -83، وحلّ ضباء في المركز التاسع برصيد (25) نقطة.

وحل الأنصار في المركز الثاني عشر برصيد (23) بعد فوزه على نظيره العدالة 80-73، فيما حلّ العدالة في المركز الحادي عشر والذي يمتلك نفس الرصيد (23) نقطة ويتقدم على الأنصار بفارق التسجيل النقطي.

الأهلي يواصل صدارته للدوري الممتاز لكرة السلة مع ختام نهاية الجولة 20

رياضة
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