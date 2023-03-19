“سعيد جدا”.. أول تعليق من رونالدو بعد فك عقدة “مرسول بارك”

أعرب النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو عن سعادته بالتسجيل في فوز فريقه على أبها، السبت، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “مرسول بارك” في إطار منافسات دوري روشن.
كان فريق النصر حول تأخره بهدف لفوز على أبها بهدفين لهدف، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 21 بدوري روشن.
وقال النجم البرتغالي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تحيق الفوز كان عظيمًا، وسعيد للغاية بالتسجيل على ملعبنا أمام جماهيرنا”.وفق “أخبار 24”.
ونجح رونالدو في التسجيل أمام أبها ليفك عقدة “مرسول بارك” بعدما صام عن التهديف في كل المباريات التي أقيمت عليه منذ انضمامه في الانتقالات الشتوية رغم تسجيله على الملاعب الأخرى.
Great to get the win and so happy to score here in our stadium with our fans!💪🏼💛💙 pic.twitter.com/kGJYsk4n5S
— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 18, 2023