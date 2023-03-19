بالفيديو.. تفاصيل واقعة “رش المياه” قبل مواجهة الفتح والاتحاد من البداية إلى النهاية

انتشرت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي قبل مباراة الاتحاد والفتح في دوري روشن بسبب واقعة عُرفت فيما بعد بـ”رش المياه”.
بداية الواقعة تمثلت في تداول أحاديث عن دخول عضو الجهاز الإداري في الاتحاد، كمال الدولي إلى الملعب والقيام برش الماء في المنتصف، ما أثار غضب الجهاز الإداري لنادي الفتح الذي عبر عن ذلك في وسائل الإعلام.
فيما علق المدير التنفيذي لكرة الفتح، أحمد المبارك على الواقعة قائلاً: “شاهدنا أشياء دائمًا تتكرر أتمنى أن تعرضوها”.
وأوضح المدير التنفيذي لكرة الفتح أن هناك مشهدًا استفزهم وأنهم معتادون أن يروه دائمًا لكن لا نعرف الموضوع بالضبط والحكم للمشاهدين، مضيفًا أنه لا يمكنه الجزم بشيء معين إلا أنها دائمة التكرار وهناك لقطات توضح كل شيء.
فيما أوضح مراسل “ssc” أن العم الدولي كان في منتصف الملعب وأخذ زجاجة مياه ورش الماء على أرض الملعب، مما استفز الجهاز الإداري والفني.
بعد المباراة تم تداول حوار قصير لـ”كمال الدولي” يوضح فيها ما انتشر قبل المباراة من أقاويل إلا أن مسئول المركز الإعلامي في نادي الاتحاد قاطعه لكنه أجاب مقتضبًا: “البينة على من ادعى واليمين على من أنكر”.
الإعلامي الرياضي وليد الفراج تحدث عن الواقعة في ظل وجود بعض التغريدات تطالب بالتحقيق في الأمر قائلاً: “تخيل أن نقول في يوم قامت لجنة الانضباط بالتحقيق في واقعة سكب مياه في أرضية ملعب الفتح والاتحاد، ونتائجها وجود مكونات شيطانية في قارورة المياه والقرار إعادة المباراة”.وفق “أخبار 24”.
كما علق الفراج على تصريحات مدير كرة الفتح، قائلا: “ما الذي استفزك هل نحن في القرن الماضي؟.. هذا الحوار يتناسب مع 1970 وليس الوقت الحالي”، مضيفًا: “هل يذهب الدوري السعودي إلى العشرة الكبار عالميًا في ظل وجود أحاديث عن رش مياه أو شابه”.
يشار إلى أن الاتحاد نجح في الحفاظ على صدارة النسخة الجارية من بطولة دوري روشن بالفوز بخماسية مقابل هدف أمام نظيره الفتح ضمن منافسات الجولة 21.
#مراسل_SSC | بدر رافع
وحديث حول استعدادات الفريقين#الفتح_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/jvpkv8fvko
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 18, 2023
#وليد_الفراج: تخيل تحقيق في حالة رش المياه ونتائجها وجود مكونات شيطانية في قارورة المياه والقرار إعادة المباراة 😅#الاتحاد_الفتح #اكشن_اكسترا
بدون اشتراك على شاهدhttps://t.co/wlLYDrcVpW#Shahid pic.twitter.com/mLAuLp3m8E
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) March 18, 2023